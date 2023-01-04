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Сегодня, 05:21

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 808-го гола Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

37-летний россиянин достиг отметки в 808 заброшенных шайб в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Список лучших снайперов в истории лиги:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей).

2. Александр Овечкин (Россия) — 808 (1314).

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767).

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733).

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269).

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348).

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282).

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432).

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756).

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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