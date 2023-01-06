Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:32

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 809-го гола Овечкина. Текущее положение

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

37-летний россиянин достиг отметки в 809 заброшенных шайб в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Список лучших снайперов в истории лиги:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей).

2. Александр Овечкин (Россия) — 809 (1315).

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767).

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733).

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269).

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348).

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282).

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432).

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756).

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
1
0
Читайте также
«Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии
Горячий лед. Нугуманова, Вертью и другие фигуристки, которые завели отношения с хоккеистами
Полянский осудил отказ Киева от режима прекращения огня в Донбассе
Мирный житель погиб при обстреле Таврийска со стороны ВСУ
На Украине оправдали плохую дисциплину в армии «подстрекателями»
Байден заявил о критической точке конфликта на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 809-го гола Александра

«Вашингтон» на выезде переиграл «Коламбус». Овечкин забросил одну шайбу