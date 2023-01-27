Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 812-го гола Овечкина. Текущее положение

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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
37-летний россиянин достиг отметки в 812 заброшенных шайб в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Список лучших снайперов в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей).
2. Александр Овечкин (Россия) — 812 (1324).
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767).
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733).
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269).
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348).
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282).
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432).
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756).
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514).