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Сегодня, 06:42

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 828-го гола Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (слева).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

38-летний россиянин достиг отметки в 828 заброшенных шайбы в 1376 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 828 (1376)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин. Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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