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Сегодня, 07:21

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 863-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола
Руслан Минаев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Сент-Луиса» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин достиг отметки 863 заброшенные шайбы в 1440 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 31 шайбу.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 863 (1440)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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