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Сегодня, 10:10

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 868-го гола Овечкина. Текущее положение

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2).

39-летний россиянин достиг отметки 868 заброшенных шайб в 1444 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Юта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:6) в&nbsp;Солт-Лейк-Сити 19&nbsp;ноября. 26 голов до Гретцки! Овечкин забил пять раз за два дня, но получил травму и не вернулся на лед

До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 26 шайб.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 868 (1444)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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