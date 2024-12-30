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Сегодня, 04:30

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 870-го гола Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 870-го гола Овечкина
Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:4).

39-летний россиянин достиг отметки 870 заброшенных шайб в 1446 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 24 шайбы.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 870 (1446)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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