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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 872-го гола Овечкина. Текущее положение

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (7:4).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 872 гола в 1449 матчах в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 22 шайбы.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 872 (1449)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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