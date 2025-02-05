Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:43

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 878-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 16 голов
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:3).

Таким образом, 39-летний россиянин достиг отметки 878 заброшенных шайб в 1463 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ российскому форварду осталось забросить 16 шайб.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 878 (1463)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Премьер Швеции назвал стрельбу у школы самой страшной в истории страны
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя