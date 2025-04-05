Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 894-го гола Овечкина. Текущее положение

5 апреля, 04:44
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».
Таким образом, 39-летний россиянин достиг отметки 894 гола в 1486 матчах в североамериканской лиге. Он повторил рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ.
Список лучших снайперов в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
Александр Овечкин (Россия) — 894 (1486)
2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
3. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
4. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
5. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
6. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
7. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
8. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
9. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
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