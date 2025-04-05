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5 апреля, 04:44

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 894-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Таким образом, 39-летний россиянин достиг отметки 894 гола в 1486 матчах в североамериканской лиге. Он повторил рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

Александр Овечкин (Россия) — 894 (1486)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

4. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

5. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

6. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

7. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

8. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

9. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

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Александр Овечкин
Хоккей
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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