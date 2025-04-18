Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 897-го гола Овечкина. Текущее положение

Сегодня, 03:53
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
Таким образом, 39-летний россиянин достиг отметки 897 голов в 1486 матчах в североамериканской лиге. Он улучшил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Список лучших снайперов в истории НХЛ:
1. Александр Овечкин (Россия) — 897 голов (1491 матч)
2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
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