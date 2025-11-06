Видео
6 ноября, 04:43

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 900-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин достиг отметки в 900 голов
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В четверг, 6 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки 900 голов в 1504 матчах в североамериканской лиге. Он улучшил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин (Россия) — 900 голов (1504 матча)

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

1

  • Анжиецц

    Я не вижу таблицу. Я вижу список. Разницу не понимаете?

    06.11.2025

