Сегодня, 07:44

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 903-го гола Овечкина. Текущее положение

Павел Лопатко

В понедельник, 17 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:1).

Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки в 903 гола в 1510 матчах в североамериканской лиге. Он улучшил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф у него 980 голов в 1671 матче.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин (Россия) — 903 гола (1510 матчей)

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

  • Электросталец

    тогда и таблицу с учетом плова. А так он 1 в регуляре, смысл?

    18.11.2025

    Александр Овечкин
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
    Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф, рекорд у Ягра — 151
    НХЛ, результаты и видео голов 18 ноября: «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», «Флорида» выиграла у «Ванкувера» и другие матчи
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 980-го гола Александра
    Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 903-го гола Овечкина в лиге
