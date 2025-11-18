Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 903-го гола Овечкина. Текущее положение

В понедельник, 17 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:1).

Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки в 903 гола в 1510 матчах в североамериканской лиге. Он улучшил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф у него 980 голов в 1671 матче.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин (Россия) — 903 гола (1510 матчей)

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)