Сегодня, 03:22

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 905-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин забил 905-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В пятницу, 21 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем».

Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки в 905 голов в 1512 матчах в североамериканской лиге. Он улучшил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

С учетом плей-офф у Овечкина теперь 982 гола в 1673 матчах. По этому показателю он идет на второй строчке, уступая Уэйну Гретцки.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин (Россия) — 905 голов (1512 матчей)

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин.Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 982-го гола Овечкина. Текущее положение

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
