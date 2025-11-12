Видео
12 ноября, 13:30

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 901-го гола Овечкина в лиге

Овечкин уступает 38 голов рекорду Гретцки по шайбам в НХЛ с плей-офф
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» в Роли (4:1). Шайба стала 901-й для российского нападающего за карьеру в лиге.

Овечкин теперь уступает 38 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.

Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207)

2. Александр Овечкин (Россия) — 978 голов в 1668 матчах (901 в 1507, 77 в 161)

3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157)

4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202)

5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208)

6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235)

7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130)

8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107)

9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196)

10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49)

Александр Овечкин.Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 901-го гола Овечкина. Текущее положение

3

  • Maks

    До 1000 сможет в этом сезоне наковырять? Но ему явно будет нужна для этого перезагрузка.

    12.11.2025

  • shur

    38! Саша, поднажми! Ты можешь!

    12.11.2025

  • oleg.bob

    Старайся, Санёк!!!

    12.11.2025

    Александр Овечкин
    Уэйн Гретцки
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
