Сегодня, 05:54

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 902-го гола Овечкина в лиге

Овечкин уступает 37 голов рекорду Гретцки по шайбам в НХЛ с плей-офф
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В воскресенье, 16 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3 Б). Шайба стала 902-й для российского нападающего за карьеру в лиге.

Овечкин теперь уступает 37 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.

Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207)

2. Александр Овечкин (Россия) — 979 голов в 1670 матчах (901 в 1509, 77 в 161)

3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157)

4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202)

5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208)

6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235)

7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130)

8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107)

9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196)

10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49)

Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
