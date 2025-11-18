Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:21

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 903-го гола Овечкина в лиге

Овечкин уступает 36 голов рекорду Гретцки по шайбам в НХЛ с плей-офф
Павел Лопатко
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Во вторник, 18 ноября, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:1). Шайба стала 903-й для российского нападающего за карьеру в лиге.

Овечкин теперь уступает 36 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.

Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207)

2. Александр Овечкин (Россия) — 980 голов в 1671 матче (903 в 1510, 77 в 161)

3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157)

4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202)

5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208)

6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235)

7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130)

8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107)

9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196)

10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49)

1

  • oleg.bob

    Сейчас- гонка за рекордом Гретцки по сумме, заодно 1000 шайб по сумме. Затем- 1000 голов в регулярке. Овечкину ещё есть к чему стремиться! Так что заканчивать рано!

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    Уэйн Гретцки
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Читайте также
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
    Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
    Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
    "Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
    Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
    Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф, рекорд у Ягра — 151
    НХЛ, результаты и видео голов 18 ноября: «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», «Флорида» выиграла у «Ванкувера» и другие матчи
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 903-го гола Овечкина. Текущее положение
    Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 980-го гола Александра
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя