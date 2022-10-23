«Тампа» в результативном матче обыграла «Айлендерс», у Кучерова и Сергачева по ассисту

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 5:3.

В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились результативными передачами, Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-1», вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

У «островитян» Никита Сошников и Александр Романов завершили матч с показателем полезности «-1», вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок из 26.

После этого матча «Тампа» с 6 очками расположилась на 12-м месте в Восточной конференции, «Айлендерс» с 4 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы: Пойнт — 4 (Кучеров, Хагель), 10:43 — 1:0. Мартин — 1, 12:29 — 1:1. Хагель — 1 (Пойнт, Хедман), 18:03 — 2:1. Перри — 2 (Белльмар, Марун), 23:12 — 3:1. Бовилье — 2 (Нельсон), 29:36 — 3:2. Пол — 1 (Колтон), 39:59 — 4:2. Пулок — 1, 45:45 — 4:3. Киллорн — 1 (Пол, Сергачев), 54:08 — 5:3.

Вратари: Эллиотт — Сорокин (57:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (7+14+5) — 35 (11+11+13).

Наши: Кучеров (23.52/2/+1), Наместников (17.04/1/-1), Сергачев (22.34/2/+1) — Романов (19.00/1/-1), Сошников (10.26/0/-1).

23 октября. Тампа. Amalie Arena.