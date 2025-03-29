Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 марта, 23:51

«Тампа» обыграла «Айлендерс», Кучеров набрал 4 очка и обогнал Маккиннона в гонке бомбардиров

Игнат Заздравин
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа» на домашнем льду победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Нападающий хозяев Никита Кучеров набрал четыре очка. На его счету гол и три результативные передачи. Россиянин набрал 109 (33+76) очков и стал лидером гонки бомбардиров, обойдя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, в активе которого 108 (29+79) результативных баллов.

Дубль у «Тампы» оформил Брэйден Пойнт. Еще по одной шайбе забросили Ник Пербикс и Джейк Гюнцель.

У гостей отличились Райан Пулок, Марк Гэткомб и экс-защитник СКА Тони Деанджело. Максим Цыплаков отметился голевой передачей.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков по своим воротам.

«Тампа» (91 очко) одержала третью победу подряд и поднялась на четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» (74) уступили в четвертом матче кряду и идут на 11-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:3 (3:0, 1:0, 1:3)

Голы: Кучеров — 33 (Хедман, Гюнцель), 2:02 — 1:0. Пербикс — 5, 7:31 — 2:0. Пойнт — 37 (Макдона, Кучеров), 17:57 — 3:0. Пойнт — 38 (Кучеров, Хагель), 39:43 — 4:0. Пулок — 5 (бол., Ли, Боквист), 45:58 — 4:1. Гаткомб — 6, 47:47 — 4:2. Деанджело — 4 (Цыплаков, Пелек), 48:47 — 4:3. Гюнцель — 37 (п.в., Кучеров, Хедман), 59:46 — 5:3.

Вратари: Йоханссон — Сорокин.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 24 (7+11+6) — 38 (12+15+11).

Наши: Кучеров (19.43/6/+4) — Романов (15.12/1/-2), Цыплаков (17.01/3/+2).

29 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя

Источник: Таблица НХЛ
60
Илья Сорокин
Никита Кучеров
Тони Деанджело
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Максим Цыплаков
Читайте также
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров против других звезд лиги
Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
Рекорд Овечкина и «Арт Росс» Кучерова, контракт Шестеркина и гол Сорокина: российские итоги сезона НХЛ
Основная информация о UFC on ESPN 66: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию
«Он должен быть MVP». Кучеров снова забрал «Арт Росс», но получит ли «Харт»?
Кучеров забил 37 голов и набрал 121 очко: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Овечкин забил 44 гола и набрал 73 очка: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя