«Тампа» обыграла «Айлендерс», Кучеров набрал 4 очка и обогнал Маккиннона в гонке бомбардиров

«Тампа» на домашнем льду победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Нападающий хозяев Никита Кучеров набрал четыре очка. На его счету гол и три результативные передачи. Россиянин набрал 109 (33+76) очков и стал лидером гонки бомбардиров, обойдя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, в активе которого 108 (29+79) результативных баллов.

Дубль у «Тампы» оформил Брэйден Пойнт. Еще по одной шайбе забросили Ник Пербикс и Джейк Гюнцель.

У гостей отличились Райан Пулок, Марк Гэткомб и экс-защитник СКА Тони Деанджело. Максим Цыплаков отметился голевой передачей.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков по своим воротам.

«Тампа» (91 очко) одержала третью победу подряд и поднялась на четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» (74) уступили в четвертом матче кряду и идут на 11-й строчке «Востока».

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«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:3 (3:0, 1:0, 1:3)

Голы: Кучеров — 33 (Хедман, Гюнцель), 2:02 — 1:0. Пербикс — 5, 7:31 — 2:0. Пойнт — 37 (Макдона, Кучеров), 17:57 — 3:0. Пойнт — 38 (Кучеров, Хагель), 39:43 — 4:0. Пулок — 5 (бол., Ли, Боквист), 45:58 — 4:1. Гаткомб — 6, 47:47 — 4:2. Деанджело — 4 (Цыплаков, Пелек), 48:47 — 4:3. Гюнцель — 37 (п.в., Кучеров, Хедман), 59:46 — 5:3.

Вратари: Йоханссон — Сорокин.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 24 (7+11+6) — 38 (12+15+11).

Наши: Кучеров (19.43/6/+4) — Романов (15.12/1/-2), Цыплаков (17.01/3/+2).

29 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя