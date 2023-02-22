«Тампа» разгромила «Анахайм». Василевский сделал 24 сейва

Василевский сделал 24 сейва в победном матче «Тампы» против «Анахайма»

«Тампа-Бэй» крупно обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Дакс» потерпели шестое поражение подряд.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по воротам. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по голевой передаче.

«Тампа» набрала 75 очков и идет на 5-й строчке в Восточной конференции. «Анахайм» последний в Западной конференции — 41 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Голы: Пол — 17 (Пербикс), 27:15 — 1:0. Колтон — 12 (бол., Сергачев, Киллорн), 29:48 — 2:0. Чирелли — 7 (Пербикс, Киллорн), 30:51 — 3:0. Богосян — 1 (Марун, Колтон), 33:10 — 4:0. Пойнт — 32 (бол., Кучеров, Хагель), 41:06 — 5:0. Перри — 12 (Наместников, Пербикс), 42:23 — 6:0. Строум — 11 (Фаулер, Зеграс), 46:28 — 6:1.

Вратари: Василевский — Достал.

Штраф: 28 — 30.

Броски: 44 (9+22+13) — 25 (12+1+12).

Наши: Кучеров (15.58/2/0), Наместников (12.53/1/+1), Сергачев (21.14/4/0) — Куликов (18.16/1/+1).

22 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя