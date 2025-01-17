«Тампа-Бэй» по буллитам обыграла «Анахайм», Кучеров набрал 2 очка

«Тампа-Бэй» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов. Всего в этом сезоне у 31-летнего россиянина 65 (20+45) очков в 41 игре.

«Тампа» с 51 очком в 43 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 42 очка в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Терри — 15 (Строум, Дюмулин), 6:03 — 0:1. Чирелли — 18 (бол., Хагель, Хедман), 14:19 — 1:1. Гюнцель — 22 (бол., Кучеров, Раддиш), 22:51 — 2:1. Карлссон — 9 (Мактавиш), 31:26 — 2:2. Пойнт — 26 (Кучеров, Пербикс), 35:26 — 3:2. Фаббри — 7 (Труба, Минтюков), 49:53 — 3:3.

Победный буллит: Гюнцель.

Вратари: Василевский — Достал.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 36 (12+13+10+1) — 37 (11+11+13+2).

Наши: Кучеров (27.27/3/0) — Минтюков (20.03/2/+1).

17 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.