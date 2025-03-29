«Тампа-Бэй» и «Айлендерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 29 марта. Матч пройдет на льду «Амали-арены» в Тампе (США). Стартовое вбрасывание — в 21.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» и «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Тампа» набрала 89 очков после 72 матчей и перед игровым днем занимает пятое место на «Востоке», ее предыдущим соперником была «Юта» (8:0). У «Айлендерс» — 71 матч, 74 очка и девятая строчка в конференции, клуб из Нью-Йорка в четверг уступил «Ванкуверу» (2:5).