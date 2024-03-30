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30 марта, 22:40

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Тампа-Бэй» сыграет с «Айлендерс» в НХЛ в ночь на 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Никита Кучеров (справа).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» и «Айлендерс» встретятся на льду «Амали-арены» в ночь с 30 на 31 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» пройдет в тематических сообществах во ВКонтакте. Варианты для просмотра игры НХЛ в прямом эфире — первый, второй и третий. Следите за ключевыми событиями встречи «Тампы» с «Айлендерс» в матч-центре «СЭ».

«Лайтнинг» набрал 87 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» — десятые с 77 баллами на Востоке.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона регулярки НХЛ. На счету 30-летнего хоккеиста 124 (42+82) набранных очка в 71 матче.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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