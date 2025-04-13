«Тампа-Бэй» и «Баффало» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 14 апреля. Игра пройдет на «Амали Арене» в Тампе и начнется в 1.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Баффало»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Баффало» можно следить в матч-центре нашего сайта.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В предыдущей игре сезона «Тампа» уступила «Детройту» (3:4ОТ), а «Баффало» — «Флориде» (2:3Б).

В регулярном чемпионате-2024/25 «Тампа» в 79 матчах набрала 98 очков, «Баффало» — 77.