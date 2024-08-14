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Сегодня, 13:56

«Тампа-Бэй» будет продана за рекордную для НХЛ сумму

Виктория Кравченко
Игроки «Тампы-Бэй».
Фото Global Look Press
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«Тампа-Бэй» приступила к процедуре продажи клуба за рекордную для НХЛ сумму, сообщает Sportsnet. Сумма сделки — 2 миллиарда.

Покупателем выступит соучредитель и генеральный директор инвестиционной компании Blue Owl Capital Дуг Островер.

В 2010 году нынешний владелец «Тампы» Джефф Виник заплатил за клуб 170 миллионов долларов. В течение ближайших нескольких лет он сохранит полный контроль над «Лайтинг».

На данный момент самой крупной сделкой в НХЛ является покупка «Оттавы» канадским миллиардером Майклом Эндлауэром за 950 миллионов долларов в июне прошлого года.

Хоккей
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