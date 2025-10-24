«Тампа» проиграла «Чикаго», Кучеров набрал 2 очка

24 октября, 04:26
«Тампа» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.
У «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель и Райан Макдона. У «Блэкхокс» забили Фрэнк Назар и Райан Донато, оформивший дубль.
Росссийский нападающий Никита Кучеров сыграл почти 23 минуты, отметился тремя бросками по воротам соперника и двумя голевыми передачами. Всего в этом сезоне у него 5 (2+3) очков в 5 играх.
Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.
«Чикаго» с 10 очками в 8 матчах занимает 5-е место в Западной конференции. «Тампа» идет последней в Восточной конференции — 4 очка в 7 играх.
Zулус
24.10.2025
ГлавПатриот
Башкир снова показывает свой уровень. А сколько было слов. Пусть отдаст незаслуженный КоннСмайт с самовозки и не позорится.
24.10.2025
Maks
Он продлен, только непонятно на какой срок.
24.10.2025
Maks
Нет никаких для этого предпосылок, если только нет каких-то внутренних конфликтов.
24.10.2025
Faierman 32
Если уж кроме Макдоны и забить некому,то тогда совсем хреновые дела у Тампы.
24.10.2025
True Timati
Никитоса с двумя очками и привозом гола. Вася стабилен как всегда. Дурака короче валяет опять вся команда
24.10.2025
Андрей Андрей
Обязаны.
24.10.2025
Из Алматы
Может, ещё разгонятся?..
24.10.2025
Вислый в бане
А ты оптимист. Глядишь, и в плей-офф не заползут.
24.10.2025
Женек10
Прервалась серия Васи против Чикаго - 13 побед подряд было... Ирина, какие мысли насчет Купера?
24.10.2025
Алексей Х
Даже для Тампы они нынче ну оочень долго запрягают) Никитоса с 2 очками!
24.10.2025
Андрей Андрей
Скоро 1000,а начинал он тяжко,никаких надежд не было. Один из лучших наших игроков за всю историю.Надеюсь 1500 наберет.
24.10.2025
Сергей
Во втором и третьем периодах Тампа играла лучше, но не смогла довести матч до победы. Обстучала все штанги, контролировала ход игры, но досадная потеря Никиты в конце матча привела к быстрой контратаке чикагцев и поражению. Тем не менее, Никиту с 2 передачами в этом матче и 999 очками за карьеру в регулярке НХЛ. Остался еще один шаг до заветной цифры ТЫСЯЧА. ))
24.10.2025