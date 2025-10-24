Видео
24 октября, 04:26

«Тампа» проиграла «Чикаго», Кучеров набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Тампа» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель и Райан Макдона. У «Блэкхокс» забили Фрэнк Назар и Райан Донато, оформивший дубль.

Росссийский нападающий Никита Кучеров сыграл почти 23 минуты, отметился тремя бросками по воротам соперника и двумя голевыми передачами. Всего в этом сезоне у него 5 (2+3) очков в 5 играх.

Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

«Чикаго» с 10 очками в 8 матчах занимает 5-е место в Западной конференции. «Тампа» идет последней в Восточной конференции — 4 очка в 7 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 01:45. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Чикаго
13

  • Zулус

    идиот! просто человек, просто человек, просто человнк, человек-ГАВНО! лечись, главидиот

    24.10.2025

  • ГлавПатриот

    Башкир снова показывает свой уровень. А сколько было слов. Пусть отдаст незаслуженный КоннСмайт с самовозки и не позорится.

    24.10.2025

  • Maks

    Он продлен, только непонятно на какой срок.

    24.10.2025

  • Maks

    Нет никаких для этого предпосылок, если только нет каких-то внутренних конфликтов.

    24.10.2025

  • Faierman 32

    Если уж кроме Макдоны и забить некому,то тогда совсем хреновые дела у Тампы.

    24.10.2025

  • True Timati

    Никитоса с двумя очками и привозом гола. Вася стабилен как всегда. Дурака короче валяет опять вся команда

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    Обязаны.

    24.10.2025

  • Из Алматы

    Может, ещё разгонятся?..

    24.10.2025

  • Вислый в бане

    А ты оптимист. Глядишь, и в плей-офф не заползут.

    24.10.2025

  • Женек10

    Прервалась серия Васи против Чикаго - 13 побед подряд было... Ирина, какие мысли насчет Купера?

    24.10.2025

  • Алексей Х

    Даже для Тампы они нынче ну оочень долго запрягают) Никитоса с 2 очками!

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    Скоро 1000,а начинал он тяжко,никаких надежд не было. Один из лучших наших игроков за всю историю.Надеюсь 1500 наберет.

    24.10.2025

  • Сергей

    Во втором и третьем периодах Тампа играла лучше, но не смогла довести матч до победы. Обстучала все штанги, контролировала ход игры, но досадная потеря Никиты в конце матча привела к быстрой контратаке чикагцев и поражению. Тем не менее, Никиту с 2 передачами в этом матче и 999 очками за карьеру в регулярке НХЛ. Остался еще один шаг до заветной цифры ТЫСЯЧА. ))

    24.10.2025

