«Тампа» проиграла «Чикаго», Кучеров набрал 2 очка

«Тампа» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. У «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель и Райан Макдона. У «Блэкхокс» забили Фрэнк Назар и Райан Донато, оформивший дубль. Росссийский нападающий Никита Кучеров сыграл почти 23 минуты, отметился тремя бросками по воротам соперника и двумя голевыми передачами. Всего в этом сезоне у него 5 (2+3) очков в 5 играх. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. «Чикаго» с 10 очками в 8 матчах занимает 5-е место в Западной конференции. «Тампа» идет последней в Восточной конференции — 4 очка в 7 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

24 октября, 01:45. Amalie Arena (Тампа) Тампа-Бэй Чикаго

Zулус идиот! просто человек, просто человек, просто человнк, человек-ГАВНО! лечись, главидиот 24.10.2025

ГлавПатриот Башкир снова показывает свой уровень. А сколько было слов. Пусть отдаст незаслуженный КоннСмайт с самовозки и не позорится. 24.10.2025

Maks Он продлен, только непонятно на какой срок. 24.10.2025

Maks Нет никаких для этого предпосылок, если только нет каких-то внутренних конфликтов. 24.10.2025

Faierman 32 Если уж кроме Макдоны и забить некому,то тогда совсем хреновые дела у Тампы. 24.10.2025

True Timati Никитоса с двумя очками и привозом гола. Вася стабилен как всегда. Дурака короче валяет опять вся команда 24.10.2025

Андрей Андрей Обязаны. 24.10.2025

Из Алматы Может, ещё разгонятся?.. 24.10.2025

Вислый в бане А ты оптимист. Глядишь, и в плей-офф не заползут. 24.10.2025

Женек10 Прервалась серия Васи против Чикаго - 13 побед подряд было... Ирина, какие мысли насчет Купера? 24.10.2025

Алексей Х Даже для Тампы они нынче ну оочень долго запрягают) Никитоса с 2 очками! 24.10.2025

Андрей Андрей Скоро 1000,а начинал он тяжко,никаких надежд не было. Один из лучших наших игроков за всю историю.Надеюсь 1500 наберет. 24.10.2025