«Тампа» потерпела поражение от «Чикаго». Кучеров забросил одну шайбу

«Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

В составе «Лайтнинг» одну шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

«Тампа» с 16 очками идет на 5-й строчке в Восточной конференции. «Чикаго» занимает 12-е место в Западаной конференции — 10 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 3:5 (2:4, 0:1, 1:0)

Голы: Чирелли — 2 (бол., Хагель, Сергачев), 3:20 — 1:0. Бедард — 6 (Курашев), 4:42 — 1:1. Кучеров — 11 (Жанно, Хедман), 12:31 — 2:1. Корчински — 1 (Донато, Энтвистл), 16:43 — 2:2. Т. Джонсон — 4 (Бедард, Фолиньо), 17:38 — 2:3. Бедард — 7 (Фолиньо, Курашев), 19:52 — 2:4. Перри — 3 (бол., Бедард, Фолиньо), 22:12 — 2:5. Стэмкос — 5 (Чирелли, Пойнт), 57:50 — 3:5.

Вратари: Йоханссон — Мразек.

Штраф: 22 — 8.

Броски: 33 (14+10+9) — 29 (10+9+10).

Наши: Кучеров (25.02/4/0), Сергачев (25.31/4/0) — -.

10 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.