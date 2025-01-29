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Сегодня, 05:47

«Тампа» потерпела поражение от «Чикаго», Кучеров набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Тампа» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Теперь у него 74 (23+51) очка в этом сезоне. Он занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров, отставая от лидирующегой Нэйтона Маккиннона на 4 очка.

Голами у «Блэкхокс» отметились Коннор Бедард, Лэндон Слаггерт, Райан Донато и Теуво Терявяйнен. Единственная шайба «Тампы» на счету Брэйдена Пойнта.

«Чикаго» с 37 очками в 50 матчах занимает 15-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 55 очков в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Пойнт — 28 (Кучеров, Гюнцель), 3:34 — 1:0. Бедард — 14 (бол., Джонс, Фолиньо), 30:19 — 1:1. Слаггерт — 1 (Райхель), 38:14 — 1:2. Донато — 15 (Джонс, Курашев), 48:02 — 1:3. Терявяйнен — 11 (п.в., Дикинсон), 59:03 — 1:4.

Вратари: Йоханссон (55:47 — 59:03) — Содерблум.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 35 (9+11+15) — 20 (7+7+6).

Наши: Кучеров (24.19/2/-1) — Михеев (12.40/1/-1).

29 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

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Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Чикаго Блэкхокс
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