«Тампа» потерпела поражение от «Чикаго», Кучеров набрал одно очко

«Тампа» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Теперь у него 74 (23+51) очка в этом сезоне. Он занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров, отставая от лидирующегой Нэйтона Маккиннона на 4 очка.

Голами у «Блэкхокс» отметились Коннор Бедард, Лэндон Слаггерт, Райан Донато и Теуво Терявяйнен. Единственная шайба «Тампы» на счету Брэйдена Пойнта.

«Чикаго» с 37 очками в 50 матчах занимает 15-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 55 очков в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Пойнт — 28 (Кучеров, Гюнцель), 3:34 — 1:0. Бедард — 14 (бол., Джонс, Фолиньо), 30:19 — 1:1. Слаггерт — 1 (Райхель), 38:14 — 1:2. Донато — 15 (Джонс, Курашев), 48:02 — 1:3. Терявяйнен — 11 (п.в., Дикинсон), 59:03 — 1:4.

Вратари: Йоханссон (55:47 — 59:03) — Содерблум.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 35 (9+11+15) — 20 (7+7+6).

Наши: Кучеров (24.19/2/-1) — Михеев (12.40/1/-1).

29 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.