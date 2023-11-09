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Сегодня, 22:30

«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Чикаго» начнется в 03:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» в ночь с четверга на пятницу, 10 ноября. Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena» в Тампе. Начало — 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Тампа-Бэй» — «Чикаго» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Тампы-Бэй» — матч завершился со счетом 3:1.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 10 ноября можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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