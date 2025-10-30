«Тампа-Бэй» и «Даллас» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 31 октября. Игра пройдет на «Бенчмарк Интернейшнл Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

31 октября, 02:00. Amalie Arena (Тампа) Тампа-Бэй Даллас

Обе команды провели по 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ: «Тампа» набрала 10 очков, «Даллас» — 13. В предыдущей игре сезона «Лайтнинг» победили «Нэшвилл» (5:2), а «Старз» — «Вашингтон» (1:0).