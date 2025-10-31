Видео
31 октября, 04:47

«Тампа» в овертайме победила «Даллас», Василевский сделал 20 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Василевский (справа) в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у «Лайтнинг» забил Брэндон Хагель , а у «Старз» — Адам Эрне. Победная шайба в овертайме на счету Энтони Чирелли.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по воротам.

«Тампа» набрала 12 очков в 11 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 14 очков в 11 голов.

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Даллас
6

  • Бурый аз есьм

    рано для ремиссии.понаблюдаем...

    31.10.2025

  • Бурый аз есьм

    Антоша, спустя лет пять, вспомнил, кем должен был стать? Отрадно

    31.10.2025

  • True Timati

    Вася в порядке - больше 20 эйсов за матч не делает ))

    31.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Принесли новую Тампу?)

    31.10.2025

  • Сергей

    Тампа победила еще одного претендента на КС с Запада. Постепенно Тампа возвращается на свой уровень. И это радует )

    31.10.2025

  • Алексей Х

    Пациент идёт на поправку?)

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Андрей Василевский (хоккей)
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Даллас Старз
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя