«Тампа» в овертайме победила «Даллас», Василевский сделал 20 сейвов

«Тампа» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у «Лайтнинг» забил Брэндон Хагель , а у «Старз» — Адам Эрне. Победная шайба в овертайме на счету Энтони Чирелли.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по воротам.

«Тампа» набрала 12 очков в 11 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 14 очков в 11 голов.