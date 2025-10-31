«Тампа» в овертайме победила «Даллас», Василевский сделал 20 сейвов

31 октября, 04:47
«Тампа» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время у «Лайтнинг» забил Брэндон Хагель , а у «Старз» — Адам Эрне. Победная шайба в овертайме на счету Энтони Чирелли.
Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по воротам.
«Тампа» набрала 12 очков в 11 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 14 очков в 11 голов.
Бурый аз есьм
рано для ремиссии.понаблюдаем...
31.10.2025
Бурый аз есьм
Антоша, спустя лет пять, вспомнил, кем должен был стать? Отрадно
31.10.2025
True Timati
Вася в порядке - больше 20 эйсов за матч не делает ))
31.10.2025
Капитон Матроскин
Принесли новую Тампу?)
31.10.2025
Сергей
Тампа победила еще одного претендента на КС с Запада. Постепенно Тампа возвращается на свой уровень. И это радует )
31.10.2025
Алексей Х
Пациент идёт на поправку?)
31.10.2025