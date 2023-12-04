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Сегодня, 21:30

«Тампа-Бэй» — «Даллас»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (онлайн бесплатно)

«Тампа-Бэй» сыграет с «Далласом» в регулярном чемпионате НХЛ 5 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» на своем льду примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 5 декабря. Игра пройдет на ледовой арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Тампа-Бэй» — «Даллас» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Лайтнинг» набрал 25 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Старз» с 31 баллами располагаются на 5-й строчке на Востоке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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