Гол и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Детройтом»

«Тампа» дома обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, еще по голу забили Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Даррен Рэддиш. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков соперников.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Кучерова 68 (21+47) очков за 42 игры.

Единственную шайбу за «Ред Уингз» забросил Лукас Рэймонд.

«Тампа» набрала 53 очка в 44 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» идет 13-м с 46 баллами в 45 встречах.