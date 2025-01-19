Гол и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Детройтом»

Сегодня, 05:57
«Тампа» дома обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, еще по голу забили Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Даррен Рэддиш. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков соперников.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Кучерова 68 (21+47) очков за 42 игры.
Единственную шайбу за «Ред Уингз» забросил Лукас Рэймонд.
«Тампа» набрала 53 очка в 44 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» идет 13-м с 46 баллами в 45 встречах.