«Тампа» на своем льду проиграла «Детройту», Василевский сделал 22 сэйва

«Тампа» потерпела поражение от «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

«Детройт» набрал 81 очко в 79 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на третьей строчке — 98 очков в 79 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Чирелли — 27 (Хагель, Раддиш), 1:01 — 1:0. Кейн — 21, 24:07 — 1:1. Мотт — 4 (Холл, Лагессон), 36:37 — 1:2. Гонсалвес — 7, 37:52 — 2:2. Гонсалвес — 8 (Хагель, Чирелли), 41:38 — 3:2. Каспер — 16 (Дебринкэт, Кейн), 52:59 — 3:3. Каспер — 17, 63:22 — 3:4.

Вратари: Василевский — Лайон.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 21 (9+8+4+0) — 26 (9+5+10+2).

Наши: Кучеров (21.58/1/-2) — Тарасенко (13.55/2/0).

12 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.