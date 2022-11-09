«Тампа» дома проиграла «Эдмонтону». Василевский сделал 26 сэйвов

«Тампа» потерпела поражение от «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Ойлерз» прервали серию из трех поражений.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей.

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«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Фогеле — 1 (мен., Маклеод), 7:45 — 0:1. Хагель — 5 (Кучеров, Пойнт), 9:53 — 1:1. Макдэвид — 14 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 22:09 — 1:2. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 24:07 — 1:3. Киллорн — 4 (Пербикс, Пойнт), 40:49 — 2:3.

Вратари: Василевский (57:49) — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (16+6+15) — 29 (7+12+10).

Наши: Кучеров (19.12/7/0), Наместников (15.13/1/-1), Сергачев (23.53/3/+1) — -.

9 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.