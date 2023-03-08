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Сегодня, 05:52

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
8 марта. «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 5:2.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Лайтнинг» прервали неудачную серию из пяти поражений.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Защитник Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами.

Голкипер Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

«Тампа» набрала 81 очко и идет на 5-й строчке в Восточной конференции. «Филадельфия» располагается на 14-й строчке (59 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Фрост — 12 (Фараби, Типпетт), 5:52 — 0:1. Киллорн — 18 (бол., Кучеров, Сергачев), 7:38 — 1:1. Кучеров — 24 (бол., Сергачев, Киллорн), 20:34 — 2:1. Колтон — 15 (Жанно, Пол), 28:46 — 3:1. Киллорн — 19 (Чирелли, Хагель), 30:49 — 4:1. Лемье — 1 (Йорк, Ристолайнен), 32:40 — 4:2. Кучеров — 25 (бол., Пойнт), 57:38 — 5:2.

Вратари: Василевский — Харт (57:13 — 57:20).

Штраф: 6 — 23.

Броски: 39 (15+11+13) — 35 (7+16+12).

Наши: Кучеров (18.33/4/-1), Сергачев (24.57/4/0) — Проворов (21.53/1/+1).

8 марта. Тампа. Amalie Arena.

Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
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