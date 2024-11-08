«Тампа» по буллитам проиграла «Филадельфии», Василевский сделал 30 сэйвов

«Тампа» потерпела поражение от «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 Б.

В конце первого периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счет. «Флайерз» отыгрались за 4 минуты до конца встречи — забил Оуэн Типпетт.

В серии буллитов у «Тампы» Гейдж Гонсалвес и Виктор Хедманн не смогли реализовать свои попытки. У «Флайрез» Типпетт и Тревис Конекны забили.

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 из 24 бросков, а вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский — 30 из 31. Их признаил первой и второй звездой встречи соответственно. Замкнул тройку — Кучеров, у которого в этом сезоне 23 (11+12) очка.

«Тампа» с 15 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» располагается на 15-й строчке — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кучеров — 11 (Хагель, Лиллеберг), 19:15 — 1:0. Типпетт — 3 (Конекны), 55:44 — 1:1.

Победный буллит: Конекны.

Вратари: Василевский — Федотов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (7+10+4+3) — 32 (7+13+9+3).

Наши: Кучеров (26.05/4/+1) — Замула (12.17/2/0).

8 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.