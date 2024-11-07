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7 ноября, 23:45

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: смотреть матч НХЛ в прямом эфире

«Тампа-Бэй» сыграет с «Филадельфия» в регулярном чемпионате НХЛ 8 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» встретится с «Филадельфией» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 7 на 8 ноября. Игра состоится на «Амали-арене» в Тампе (штат Флорида, США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 14 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Флайерз» с девятью очками располагаются на 16-й строчке на Востоке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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