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Сегодня, 05:54

«Флорида» на выезде переиграла «Тампу». Бобровский сделал 29 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
1 марта. «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 1:4.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков. Его признали первой звездой встречи.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 из 40 бросков.

«Флорида» набрала 66 очков и илет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 5-й строчке — 78 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Э. Стаал — 12 (Махура, Казинс), 6:19 — 0:1. Лунделл — 9 (Ткачак, М. Стаал), 15:56 — 0:2. Луостаринен — 14, 17:37 — 0:3. Пойнт — 37 (бол., Стэмкос, Кучеров), 31:39 — 1:3. Дюклер — 1 (п.в., Э. Стаал, Казинс), 59:55 — 1:4.

Вратари: Василевский (56:24 — 59:55) — Бобровский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (4+7+18) — 41 (16+21+4).

Наши: Кучеров (20.46/5/-2), Сергачев (25.11/1/-1) — -.

1 марта. Тампа. Amalie Arena.

Андрей Василевский (хоккей)
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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