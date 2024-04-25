«Тампа» и «Флорида» сыграют в ночь на 26 апреля

В ночь с 25 на 26 апреля «Тампа-Бэй» дома примет «Флориду» в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли-2024. Игра на льду «Амали-арены» начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Тампа-Бэй» — «Флорида» можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый, второй и третий.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Тампа» — «Флорида» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 2-0 в пользу «Пантерз». 24 апреля «Флорида» обыграла в овертайме «Лайтнинг» со счетом 3:2 ОТ.

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«Флорида» — «Тампа»: когда смотреть матчи серии плей-офф НХЛ