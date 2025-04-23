«Флорида» переиграла «Тампу», Бобровский сделал 20 сейвов

«Флорида» выиграла у «Тампы» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:2.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по воротам. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 10 сейвов.

У «Тампы» голевой передачей отметился Никита Кучеров, а у «Флориды» — Дмитрий Куликов. Российские хоккеисты заработали первые очки в этом плей-офф.

Второй матч состоится 25 апреля. Начало игры — в 1:30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Голы: Беннетт — 1 (Самоскевич), 3:44 — 0:1. Гюнцель — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 12:21 — 1:1. Райнхарт — 1 (Куликов, Верхэге), 19:15 — 1:2. Шмидт — 1 (Маршан, Беннетт), 24:41 — 1:3. Ткачак — 1 (бол., Райнхарт, Барков), 24:55 — 1:4. Ткачак — 2 (бол.), 29:44 — 1:5. Пойнт — 1 (Макдона, Гонсалвес), 33:04 — 2:5. Шмидт — 2 (бол., Ткачак, Барков), 45:09 — 2:6.

Вратари: Василевский — Бобровский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (10+6+6) — 16 (6+7+3).

Наши: Кучеров (23.15/2/+1) — Куликов (20.00/1/0).

23 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Счет в серии: 0-1.