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НХЛ

Сегодня, 04:48

«Флорида» в третий раз обыграла «Тампу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский и Майкл Эйссимонт.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» выиграла у «Тампы» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. «Пантерз» увеличили преимущество в серии до 3-0.

У победителей голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Голкипер Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 26 из 30 бросков. Нападающий Никита Кучеров сделал одну голевую передачу.

Четвертая игра в серии пройдет 28 апреля.

Андрей Василевский (хоккей)
Владимир Тарасенко (хоккей)
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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