«Флорида» в третий раз обыграла «Тампу»

Сегодня, 04:48
«Флорида» выиграла у «Тампы» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:3. «Пантерз» увеличили преимущество в серии до 3-0.
У победителей голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Голкипер Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 26 из 30 бросков. Нападающий Никита Кучеров сделал одну голевую передачу.
Четвертая игра в серии пройдет 28 апреля.