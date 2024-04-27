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Сегодня, 20:05

«Тампа-Бэй» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Тампа-Бэй» сыграет с «Флоридой» в первом раунде Кубка Стэнли 28 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» встретится с «Флоридой» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в ночь на 28 апреля. Игра пройдет на многофункциональной арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США). Начало — в 00.05 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Тампа-Бэй» — «Флорида» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В России трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Счет в серии 3-0 в пользу «Пантерз» (3:2, 3:2 ОТ, 5:3).

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