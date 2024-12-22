«Тампа-Бэй» и «Флорида» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Тампа-Бэй» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 23 декабря. Игра пройдет на «Амали Арене» в Тампе и начнется в 1.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями встречи двух команд из Флориды можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Соперники по дерби штата Флорида встретятся впервые в сезоне. «Лайтнинг» набрали 38 очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Пантерз» — 44 очка в 34 играх.

В сезоне-2023/24 «Флорида» победила «Тампу» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1 в серии), а позже выиграла трофей впервые в своей истории.