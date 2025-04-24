«Тампа-Бэй» встретится с «Флоридой» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь с 24 на 25 апреля. Игра состоится на льду «Амали Арены» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 1.30 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Флорида»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Тампа-Бэй» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В первом матче «Флорида» обыграла «Тампу» со счетом — 6:2.

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