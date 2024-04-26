«Тампа-Бэй» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на своем льду проиграла «Флориде» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:5. «Пантерз» ведут в серии — 3-0.

У «Флориды» дублем отметился Мэттью Ткачак, а также по одной шайбе забросили Сэм Райнхарт, Брэндон Монтур и Ник Казинс. У «Лайтнинг» шайбы забросили Стивен Стэмкос, Тайлер Мотти и Ник Пол.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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