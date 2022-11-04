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Сегодня, 05:16

«Тампа» по буллитам проиграла «Каролине». Кучеров и Сергачев набрали по одному очку

Кучеров забил в проигранном матче «Тампы» против «Каролины»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» выиграла «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит реализовал Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу. В серии буллитов он не смог реализовать свою попытку. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев сделал одну голевую передачу.

Голкипер Андрей Василевский отразил 52 из 55 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу и не смог реализовать свою попытку в серии буллитов.

Андрей Свечников
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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