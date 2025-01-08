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Сегодня, 06:03

«Тампа» победила «Каролину», Василевский сделал 31 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Василевский (справа) в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров сделал голевую передачу. У него теперь 56 (17+39) очков в 36 играх этого сезона.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился одной заброшенной шайбой. Он набрал 29 (13+16) очков в этой регулярке.

«Тампа» набрала 44 очка в 38 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 4-й строчке — 50 очков в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Хагель — 18 (Раддиш), 16:38 — 1:0. Свечников — 13 (Стаал), 26:31 — 1:1. Пол — 10 (бол., Раддиш, Джики), 29:17 — 2:1. Стаал — 5 (Бернс), 49:56 — 2:2. Пойнт — 24 (Кучеров, Гюнцель), 59:08 — 3:2.

Вратари: Василевский — Кочетков.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (11+14+8) — 33 (10+16+7).

Наши: Кучеров (22.50/5/+1) — Орлов (23.10/4/-2), Свечников (16.23/3/+1).

8 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

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Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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