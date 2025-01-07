«Тампа» на своем льду примет «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 8 января. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тампа-Бэй» — «Каролина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 42 очка в 37 играх и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Харрикейнз» располагаются на четвертой строчке на Востоке (у команды — 50 очков в 40 встречах).

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