Кучеров сделал 3 голевые передачи в победном матче «Тампы» с «Коламбусом»

«Тампа» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами в составе победителей. Он был признан третьей звездой встречи. На счету его одноклубника и соотечественника Владислава Наместникова 1 (0+1) очко.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 25 из 28 бросков. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в этой встрече участия не принимал. Он провел игру на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Белльмар — 1 (Наместников, Хедман), 3:57 — 1:0. Марченко — 2 (Силлинджер, Гудбрэнсон), 23:10 — 1:1. Пойнт — 16 (Хагель, Кучеров), 49:02 — 2:1. Хагель — 9 (Кучеров, Хедман), 53:36 — 3:1. Хагель — 10 (п.в., Кучеров, Коул), 57:19 — 4:1.

Вратари: Эллиотт — Тарасов (57:05 — 57:19).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (12+8+9) — 25 (6+11+8).

Наши: Кучеров (17.44/4/+3), Наместников (11.26/0/+1) — Гавриков (20.51/0/-1), Марченко (13.58/4/+1), Чинахов (13.28/1/0).

16 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.